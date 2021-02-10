回婆家要「燒柴火給20人洗澡」！人妻曝荒謬經驗：壓力超大

「婆媳問題」一直都是不少女性不敢踏入婚姻的原因之一，對此，就有一名女網友發文，表示幾年前婆婆還在時，會規定她在下午5點以前用木柴「燒」熱水給家裡1、20個人洗澡用，若失敗還會被罵，讓她壓力超大，甚至還因此失眠。

該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示幾年前婆婆還在時，會規定她要在下午5點以前燒好熱水給家中大大小小，約20個人洗澡用，但這也讓她很傻眼，「我根本不會升火，所以每次要回花蓮的前一星期，我就會壓力大到失眠」。

原PO也提到，以前每次回花蓮，中午吃飽飯收拾完碗筷以後，大概下午2點她就要開始準備升火，「有一年因為太潮濕，木柴點不起來，就被我婆婆罵：嫁來幾年了還不會？怎麼這麼笨？」，但她內心有千百萬個無奈，「平常我又沒在燒柴啊」。

她甚至因為升火升不起來，硬著頭皮在家族群組問哥哥姊姊們有沒有方法，「他們就笑說『妳婆家還生活在石器時代嗎？要燒柴洗澡？還去溪邊洗衣服？』」，後來哥哥們也提供她幾個方法，「但不是潑汽油，就是噴酒精」，這也讓她超驚恐，「怕到時候燃燒的是我，而不是木柴」，所幸現在婆婆已經不在人世了，她也不必再燒柴了。

貼文一出，許多網友對於現在還有人「用柴燒熱水洗澡」感到很訝異，「居然還有這種事，沒有熱水器嗎？叫老公弄一台熱水器、一桶瓦斯裝起來不是很好」、「是我的話就不做，管你怎麼罵，大不了不回」、「哇….你的勇氣是梁靜茹給你的嗎？這樣你也敢嫁….」、「不能接受燒柴，我要是早知道我就不嫁了抱歉」。（編輯：郭佩蓉）

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