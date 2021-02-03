真的有差！內行人曝服飾店鏡子「神秘角度」：照起來比較瘦

▲一名女網友在PTT發文，表示她覺得服飾店的鏡子照起來都比較瘦，貼文一出，內行網友也揪出「神秘角度」。（示意圖／取自pixabay ）

許多人在添購新衣服、褲子時，通常都會在服飾店裡面試穿，照鏡子確認尺寸及版型真的適合自己，才會決定是否要購買，對此也有一名女網友很疑惑，她覺得在服飾店內的鏡子，照起來都會看起來比較瘦，貼文一出，也有內行網友揪「神秘角度」，直呼「是真的」。

該名女網友在PTT以「有發現服飾店的鏡子照起來都比較瘦嗎」為題發文，表示她有時買褲子時，在店內試穿照鏡子時，「就覺得看起來超纖細，結果後來再穿又還好」。

原PO也問過朋友，是不是也覺得服飾店的鏡子照起來很顯瘦，「但朋友說沒有，可是我覺得有欸，難道只有我有這種感覺嗎，快點跟我說不是只有我」。

貼文一出，引起熱議，就有內行網友揪出「神秘角度」，「服飾店的鏡子都會有固定的角度」、「可能鏡子擺的斜斜的」、「稍微凹一點的鏡子」、「記得日本有節目研究過，鏡子背後好像某個角度會鎖緊，你正面看起來好像是正的，其實有特定角度」、「就是凹面鏡的原理，所以服飾店跟鞋店都是使用稍微凹一點的鏡子，看起來會有變瘦的效果」、「有覺得+1」、「有特定角度啦！從側面看會有點斜」、「當然，這樣你才會買啊」。

也有網友留言，表示他覺得「健身房」的鏡子也有類似效果，「我懷疑健身房的也是」、「健身房也是，我懷疑捷運月台的玻璃柵欄也有同樣效果」、「我家這邊健身房的鏡子照起來瘦到爆」。（編輯：郭佩蓉）

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