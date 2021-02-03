用洗衣球超方便？內行揭「1情況」不適用：反效果

▲有網友好奇，大家在洗衣服的時候，是否會用洗衣球？（示意圖／翻攝自Pixabay）

洗衣球近幾年超夯，其使用非常方便，只要洗衣服前丟進洗衣機就能清潔衣服，便利程度成為不少家庭主婦的新寵。近日，就有網友提問，「大家洗衣服是否會用洗衣球，和洗衣精又有哪些差別？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。

原PO在《PTT》表示，在超市看到洗衣球，因為自己並沒有用過，心生好奇想買來用用看，回家查資料之後，得知洗衣球的用法其實很簡單，直接丟進洗衣機就可以了，這讓他不禁好奇「大家洗衣會用洗衣球嗎？這跟洗衣精相比又有什麼差別？」

許多網友看完也紛紛大推，「超推，方便又不怕手滑」、「覺得比以前洗得更乾淨」、「很香，而且用洗衣球就不需要另外加柔軟精了」、「用很多年了，去日本必囤貨」、「我超愛洗衣球！覺得很香很好用」、「太香，適合洗量多衣服」、「我買除臭款的，香味比一般的洗衣精還好聞」。

不過，也有內行的網友透露，洗少量衣物的時候不適合用，「衣服少的時候，建議用洗衣精就好」、「洗衣球只適合洗量多，不適合量少，很不划算」、「香味很重，平常都放在衣櫥裡當芳香劑」、「味道真的太香了，只有洗腳踏墊跟擦手巾會用」、「香到被家人說臭」、「香味太濃，不喜歡」、「非常不愛，曾經用這種洗衣球把衣服洗到斑駁褪色」。（編輯：許智超）

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