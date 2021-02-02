奴才養三隻貓老大覺得「夠了」　家裡貓皇卻繼續勾搭浪浪：來我們家吧～

荷蘭的某戶人家意外在自家農場中發現一隻灰白幼貓，且旁邊跟隨著他們家的橘白主子：斯塔夫斯（Stavros）。斯塔夫斯是飼主大約一年前從街頭救援回家，加上橘白貓後，家裡已擠滿三隻貓咪，是個大家庭。人類則默默對自己說：「牠是最後一個了。」但大家都知道，千萬不要輕易許諾「誓言」，因為有大概率馬上就被打破！

而斯塔夫斯即為打破誓言的推動者，當全家人都還不知道農場來了位小小客人，斯塔夫斯已經與小貓混熟，長長流連在外頭，與小貓玩耍、依偎，飼主看到這幕很驚訝，並發現小貓竟也主動天天拜訪，就只為與斯塔夫斯相處。而只要小貓前來，斯塔夫斯必定相迎，甚至還將自己的食物分給小貓。

種種跡象讓這家人確定了小貓是一隻浪浪，看到牠與斯塔夫斯的相處，他們決定順從自己、打破「三個恰恰好」的目標，正式收養小貓，並為牠取名：查理（Charlie）。查理的身份正式從浪浪轉換成家貓，對於室內生活似乎有些適應不良，但好在有牠的好同伴斯塔夫斯，擔任牠在房內的導遊，讓牠漸漸習慣一切，對於人類也從害怕轉為喜愛，一切都漸漸步上正軌！這都多虧了斯塔夫斯的努力，讓一隻可能在街頭乞食得幼貓，得到溫暖的家，希望未來兩隻小貓都能擺脫在街頭的辛苦回憶，永遠快樂生活在一起！（編輯：李惠婷）

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