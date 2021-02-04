公婆要求「初二別回娘家」！原因曝光　人妻：憑什麼犧牲我？

▲有女網友透露，公婆希望她初二別回娘家，把小孩帶回老家給親戚們看，讓她暴氣直呼「到底是憑什麼犧牲我不能回娘家啊？」（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

女生一旦結婚後，依照傳統禮俗，除夕及大年初一都必須在男方家共度，等到初二才可以回娘家。不過，3日卻有女網友抱怨，自己今（2021）年生了小孩，公婆便希望她初二能別回娘家，把小孩帶回老家給親戚們看看，這讓她相當火大，不禁直呼「到底是憑什麼犧牲我不能回娘家啊？」而其他網友見狀也全看傻。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中指出，她公婆的老家都在彰化，自己今年生了小孩，公婆希望她跟先生初二帶小孩回彰化給親戚們看，還辦了3桌外燴，要請先生的姑姑跟表、堂姊們吃，公公還問她「你們一定要那天回娘家嗎？」甚至還放話「如果今年不回去，明年就一定要回彰化」。

這讓原PO聽後整個火都快噴出來，忍不住直說「既然您們那麼傳統，那初二我為何不能回娘家？講得一副親戚都沒看過我小孩的樣子，而且小孩也不是動物這樣讓您們炫耀的！」

原PO接著更說，這些親戚平常也住在北部，其實都看過她小孩，她不解「到底是憑什麼犧牲我不能回娘家啊？」她也提到，自己的舅舅初二也會請阿姨跟嫁出去的表姐妹們吃飯，而且她爸媽也只有她一個女兒，不明白「不讓回娘家的概念是什麼？」她並堅定立場表示，「這種事，沒得妥協！有一就有二，No way！」

對此，許多網友也傻眼了，紛紛回應「可以跟公公說：不然我們改成除夕回娘家、初二回婆家也是挺好的」、「我也會很氣！」「自己生一個，愛怎麼回去就怎麼回去」、「老公回家；妳回娘家也可以！」「很不了解做公婆的長輩們，為什麼偏要難為兒子媳婦」、「叫公公改初三或四」、「堅持下去…要回娘家」、「一年也才幾次回自己家而已，連這機會都要剝奪…」（編輯：許苡晴）

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