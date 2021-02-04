罐頭上透明蓋子「隱藏用法」大公開：千萬別丟！

▲一名女網友在《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己把罐頭上的透明蓋，拿來蓋馬克杯。（示意圖／取自pixabay ）

若購買超市裡的罐頭類商品，上頭大多都會附上一個透明蓋，好讓開封過後的食物能好好蓋上，避免食品變質，也能方便下一次再使用，不過也有一名女網友分享蓋子的「隱藏用法」，貼文一出，引起熱議。

該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己去全聯購買了一罐維力炸醬，但她擔心開罐後接觸到空氣，鐵罐會生鏽，因此把炸醬移放到已經用酒精消毒過的玻璃罐內，而鐵罐則是交給鄰居回收，自己留下了透明蓋。

原PO也透露自己平常很愛喝咖啡，「維力的蓋子剛好可以蓋馬克杯防塵」，並強調「蓋的時候咖啡已冷」。雖然老公都調侃她「人家喝咖啡用咖啡杯，妳用馬克杯豪飲」，但她也表示「我就是喜歡喝咖啡，用馬克杯慢慢喝，喝到中午，蓋子和馬克杯是不是很『素西』（舒適）」？

網友們看見原PO分享的照片，紛紛直呼「感覺是一套欸」、「量身訂做」、「好剛好唷」、「不錯欸」、「很合拍」、「好方法，感謝提供」。

另外，也有網友表示「我爸留著奶粉罐的蓋子來蓋大小碗公，蠻好用的耶，大小剛好外碗還能疊起來，不用買蓋子又很實用」、「超好的利用」、「鳳梨罐頭的蓋子跟玉米罐頭也很合」、「我也好愛各尺寸的塑膠蓋」、「品客洋芋片蓋子，我會蓋一般口徑小的玻璃杯」、「很省錢耶」、「超環保」、「我家也會這樣（奶粉的蓋子也很好用）」。（編輯：郭佩蓉）

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