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旅館貓超敬業！出門剷雪「開道迎接」：歡迎光臨～

▲旅館貓超敬業！出門剷雪「開道迎接」：歡迎光臨～（圖／翻攝自twitter@kiriya_ryokan）
文 : 寵毛網

竟然有這麼不怕冷的喵星人！日本野澤溫泉區一間名叫「桐谷旅館」的老闆養了5隻貓咪，日前因為天氣寒冷下起大雪，大部分的店貓都躲在室內取暖，卻有一隻賓士貓完全不怕冷，反而化身「剷雪車」跳進積雪裡「開道」，氣勢十足讓網友都驚艷不已！

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

日本「桐谷旅館」的店貓們經常在大廳閒晃迎接客人（圖／twitter@kiriya_ryokan）

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

其中賓士貓「ハチHachi」最喜歡與遊客互動（圖／twitter@kiriya_ryokan）

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

平時除了會在大廳迎接客人，也會到咖啡廳巡視（圖／twitter@kiriya_ryokan）

這間日式旅店的老闆養了5隻貓咪，牠們平時會在旅館大廳或是咖啡廳巡邏走動，有時也會扮演「裝飾品」站在某處觀察客人，由於牠們相當受到遊客歡迎，旅店官網特別一一介紹每隻貓咪的個性。其中一隻2歲的賓士貓「ハチHachi」最近在網路上爆紅，因為日前當地下起一場大雪，店裡的貓咪們全躲在溫暖的室內，只有Hachi跳進厚厚的雪裡，彷彿在游泳一般地當起「剷雪車」，只露出一顆小貓頭在雪堆中走出一條道路，即使身上佈滿白雪也不在乎！

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

日前當地下起大雪，Hachi不但沒有躲在室內取暖，反而跳進積雪裡當「剷雪車」（圖／翻攝自twitter@kiriya_ryokan）

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

Hachi：有客人來，本喵當然要開道迎接啊！歡迎光臨！（圖／翻攝自twitter@kiriya_ryokan）

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

Hachi的影片瞬間在網路上爆紅（圖／翻攝自twitter@kiriya_ryokan）

旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

Hachi：本喵不怕冷，剷雪交給我就對了！（圖／翻攝自twitter@kiriya_ryokan）

旅店表示Hachi的個性相當親人，喜歡與旅客打交道，最愛被輕拍屁屁，平時就喜歡在旅館或是旅館經營的咖啡廳遊蕩，非常有客人緣。網友看了牠的影片都驚訝地讚嘆：「竟然有不怕冷的貓咪」、「賓士牌剷雪車」、「雪中蛟龍，好可愛」、「好像在雪裡游泳」、「看來是貓界二哈，所以不怕冷？」現在快來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

Tags : 出門剷雪敬業旅館開道迎接

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