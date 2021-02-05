失戀女吃海底撈　店員齊唱「分手快樂」！網：溫馨又尷尬

火鍋店是許多台灣人不分季節、不分氣候都會去享用、聚餐的場所，而火鍋店「海底撈」就以服務周到聞名，獲得不少支持者忠實擁護。就有網友分享了一段影片，只見海底撈店員們圍著一位女客人的桌旁，對她暖心高歌「分手快樂」，而女客人則拿衛生紙掩面落淚，場面十分引人注意，掀起熱議。

有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼了一段影片，影片中可以看見三位海底撈店員圍繞在一名女客人桌旁，一人拿著手機看歌詞、一人拿著麥克風高歌「分手快樂」，還有一位店員拿著衛生紙與「高富帥」舉牌，其中女店員更是頻頻輕拍女客人肩膀安慰，失戀吃個火鍋卻獲得如此大陣仗的服務，想必女客人的內心真是五味雜陳了。

原PO笑稱「海底撈全部願望一次滿足，全店都知道妳分手了」，覺得場面過於尷尬的網友紛紛在底下留言回覆說，「實在是…太尷尬了」、「到底要哭還是要笑」、「真的很想挖個洞」、「這個秒閃人吧！太丟臉了…順便也請里長廣播好了」、「二次打擊」、「吃個海底撈，全台灣都知道你分手了」、「真的哭笑不得」、「生日快樂終於從最尷尬寶座被擠落了」。

不過也有網友表示，「我下次10／10國慶日去吃，會唱國歌給我聽嗎」、「雖然貴一點，但很另類的服務」、「以後任何疑難雜症都去海底撈」。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載