菜市場「3食物」不要買！內行揭「衛生疑慮」：髒到老闆都不吃

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享「3種食物」去菜市場切記少買，甚至爆料「老闆從來不吃」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pexels ）

菜市場內攤販種類十分多樣，總是能夠吸引不少婆媽前往挑選好貨。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享「3種食物」去菜市場切記少買，甚至透露「老闆從來不吃！」

據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，菜市場食材新鮮，且種類多樣，價格經濟實惠。但較少經驗到市場買東西的人，就非常容易買錯東西。而她就揭露菜市場內「3種食物」最不乾淨，就連老闆也從來都不吃，最後一種更是婆媽們的最愛！

第一種為「油炸食品」，她指出油炸食品的香味非常誘惑人，不少人還沒走進菜市場，就能先聞到了從油炸攤那溢出來的香味。但她解釋，這些油炸食品安全健康都是很令人擔憂的，不僅食材新鮮問題，油是否是反覆利用，也是一大問題。

第二種為「冷凍海鮮、冷凍丸子」，她解釋凍貨就是為了便於儲存直接冰凍起來販賣的食材，不少店家為了防止食材太快腐爛，都會將新鮮的食材冰凍起來再賣，尤其是海鮮類，然而這些冷凍商品的衛生問題就很難保障，用的冰也並非全然乾淨，因此建議大家不要購買。

第三種為「鹹菜、醃菜、醬菜」，她透露這些下飯的小菜是不少婆媽最愛的，老年人尤其愛吃這些，但這些醃製小菜有時會危害到老一輩身體健康，市場內的醃製食品，由於很難確認它們的製作時間，建議大家少吃少買。（編輯：陳雅雲）

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