親戚家幼兒紅包該給多少？「公道價」曝光：太低乾脆別包

農曆新年過不久後即將到來，同時也有不少人，開始為紅包金額開始傷神煩惱。就有網友發出疑問「給親戚家學齡前幼兒的紅包」要放多少才好？隨即有過來人開出「公道價」認為：「若比這價碼更少，乾脆別包」。

一名網友在PTT上發文求助，「親戚小孩紅包要包多少才公道阿？快要過年了，又是散財的時刻。親姐姐的小孩目前已經3歲，我要包多少才對？」

問題一出也立刻有不少人給出解答，「親姐姐嗎？如果是親的，自己有小孩就是收多少包多少，沒有就600」、「我都包200」、「看平時親不親，沒來往的就200意思一下」「身為一個3歲孩子的媽，會覺得不用包，除非我也有包給你小孩之類，如果對於互惠沒那麼要求，我覺得200很剛好，父母也不會感覺太欠人情」，最終大多數人給出的答案為「熟識親戚的小朋友包6百、平時沒交流的包2百意思一下或乾脆不包」。

還有過來人分享自身經歷，「不想包就和親戚講好，我以前遇過包一元，這種無恥不要臉，又超愛展現長輩風格的人」、「三歲的孩子應該會說謝謝了？有說我就給200元的紅包」、「低於200的話，乾脆別包」、「親戚包1000的，我會覺得人情壓力大些」。（編輯：潘毅）

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