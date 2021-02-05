12款甜湯熱量大公開！「加料燒仙草」竟喝一碗就爆表　

在冷冷的天可以喝到一碗熱呼呼的甜湯，是再幸福不過的事了，不過，你知道你喝的甜湯熱量有多少嗎？對此，營養師高敏敏就特別整理了「12款熱門甜湯的熱量排行榜」，而許多人最愛的「綜合燒仙草」竟奪得冠軍，吃一碗的熱量就高達429大卡，讓網友們直呼「居然這麼胖」！

營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏營養師》分享「12款熱門甜湯」的熱量排行，其中冠軍就是由加了料的「綜合燒仙草」奪下，一碗熱量就高達429大卡；第二名的「花生甜湯」，熱量則是有427大卡；而第三名「綜合豆花」，吃下一碗的熱量也有420大卡。

值得注意的是，若是沒有加料的「燒仙草」，熱量和加了料的綜合燒仙草比起來相差甚遠，竟直接從429大卡降至150大卡；而熱量最低的甜湯則由「冰糖銀耳紅棗」奪下，喝一碗的熱量僅有90大卡。高敏敏也表示，以上甜湯均以一碗約350ml來計算，雖然甜湯小小一碗，但是熱量也是不容小覷。

高敏敏提醒，甜湯的「糖份」高，「因為甜湯除了會增加很多精緻糖的攝取之外，有些也會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感」，她也提醒甜湯「油脂高」，「其他像是芝麻糊、杏仁糊，就是油脂含量比較高的甜湯，熱量自然而然也會高」。她並在文末表示「蔬菜是萬年不敗好夥伴」，「有沒有發現銀耳湯的熱量最低因為白木耳是蔬菜呀！飲食除了注意熱量，食物的組成部分才更是重點，學會拆解你吃下的食物種類才能吃得更健康」。

文章一曝光，網友紛紛留言，「最愛燒仙草居然這麼胖」、「天啊…好爆雷的綜合燒仙草哦…今後要慎選了」、「燒仙草這麼恐怖，難怪瘦不了」、「正在喝著紅豆湯」、「紅豆湯……」、「幸福的東西總是有熱量」、「燒仙草不加料很可以耶」、「甜食真是萬惡」、「我最愛的綜合豆花」、「一直以為燒仙草沒熱量……」。（編輯：郭佩蓉）

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