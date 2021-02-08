賣場過年優惠區「3地雷」別買！員工揭真相：送我都不要

▲每到過年期間，不少人都會到大賣場去辦年貨。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

每年到了快過年的時候，不少人就會到賣場準備拜拜要用的祭品，而許多賣場也會祭出許多優惠活動吸引顧客，而就有員工指出，賣場有三種東西雖然便宜，但不要因為想貪便宜就狂買，更直言「免費送我都不要」。

據搜狐號《小乾倩倩的美食遊戲》表示，到放年假的時間將近，大部分在都市裡面的年輕人，還坐在辦公室加班趕業績，而留在鄉下的父母已經到賣場去張羅年貨，但有員工透露，賣場在過年的「大甩賣」活動雖然有優惠，但有三種地雷商品千萬別買。

一、散裝堅果

很多人過年過節都會帶堅果類的東西回老家，這樣才顯得有誠意，加上堅果是屬於比較健康的零食，因此成為不少人過年伴手禮的好選擇，但大家千萬別買散裝的堅果，最好是買盒裝的，因為散裝堅果雖然比較便宜，但由於長期暴露在空氣中，會沾染許多細菌跟灰塵，很容易受潮發霉，口感很差也影響健康。

二、水果拼盤

過年期間有許多人會到家裡訪客，拿出來招待客人確實很方便，但是水果拼盤一般所用的水果，通常都是比較成熟後期的水果，就是賣相跟品質比較差的，於是便做成拼盤便宜售出，所以建議大家還是勤快一點，買新鮮水果回家自己動手切一切。

三、糕點零食

最後則是家家戶戶必備的過年零食系列，一般到了過年期間，賣場為了搶生意都會有超殺優惠，如果大家要買的話最好要睜大眼睛，看清楚有效保存期限，不然恐怕會買到保存期限非常短或是過期的商品，畢竟過年補貨量大，難保有員工會出差錯。（編輯：張嘉哲）

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