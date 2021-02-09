人妻要求老公12萬年終「全包給娘家」！律師狠酸：財務規劃真的很棒

農曆新年就快到了，要包多少紅包給爸媽也成為不少人苦惱的問題，對此，也有一名新婚不久的女網友發文抱怨，她希望老公能包12萬元的紅包給岳父母，豈料卻遭老公一口回絕，讓她氣得大罵「豬腦袋」，對此律師林智群也發文談論此事，並給出建議，狠酸「老公要好好珍惜，別把老婆放出來自由市場」。

該名女網友在臉書粉專《靠北老公2.0》發文，表示今年是她和老公結婚後過的第一次過年，照習俗初二要回娘家，而她也希望老公跟她回娘家能有面子，便要求老公包給岳父母每人各6萬元的紅包，「是幫你做面子，讓你走路有風，你12月薪水加上年終剛好12萬多」。

但對於原PO的要求，老公則是一口回絕，因此倆人為此大吵了一架，讓原PO更氣得直呼「明明有能力包卻還斤斤計較，為你好為你著想，你卻為了紅包錢跟我吵架，他們是我爸媽，同時也是你岳父岳母，包多一點是孝心的表現，豬腦袋就是硬到不知變通」。

對此律師林智群也發文，表示「這個不叫走路有風，而是痛風無法走路。12月薪水加上年終剛好12萬，全部包給岳父母，那全家過年喝西北風嗎」，他也提及，各自父母的紅包應該是各自包，「為什麼自己爸媽的紅包要老公出呢？你爸媽養的是你老公嗎」。

同時林智群也給出建議，「婚姻裡面有一個東西可以丟掉，就是面子，有多少錢做多少事，別打腫臉充胖子」，他也試算此花費，「12月薪水加上年終剛好12萬，一半存起來，過年出去花費抓10000-15000元，紅包錢大概就是45000-50000元，裡面也有給公公婆婆的紅包，怎麼看，都不會是12萬all in 給岳父母」，並在文末狠酸「這個老婆的財務規劃真的很棒，老公要好好珍惜，別再放出來自由市場嘿」。（編輯：郭佩蓉）

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