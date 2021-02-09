草莓不要只用清水洗！「加這2樣」有效去除農藥殘留物

▲許多人愛吃草莓，但因為草莓表皮上容易有農藥殘留，對此也有內行曝2招，只要在清洗時加入這2樣，便能快速洗淨還不破皮。（示意圖／取自unsplash）

到了冬天，清甜可口的「草莓」是許多人必吃的水果，但是多數草莓表皮上都有殘留大量農藥，光是用清水清洗是遠遠不夠的，對此，也有內行曝「2招」，只要在清洗草莓前加這2樣，就能達到快速洗淨的效果、也不會因為大力搓揉草莓導致破皮爛掉。

根據專寫美食文章的搜狐號《大慶談美食》中提到，雖然草莓價格比起其他水果要來的高一些，但因為它口感好，再加上吃起來清甜可口，營養價值也是相當豐富，因此還是有一大票人願意花大錢買來吃，但草莓上的農藥殘留並不是用清水隨便沖幾下就行的，還需要學會小方法與技巧，才能使清洗好的草莓更加健康好吃。

首先，把需要清洗的草莓放在乾淨的盆子裡，並在盆裡加入適量的清水，而清水的量可以淹沒過草莓就可以了，再往裡面加入一點「麵粉」及「食用鹼」，接著用手輕輕地攪動2分鐘，這樣一來，便可以將草莓表面上的雜質和殘留物都洗掉。

接著再把草莓放在盆子裡浸泡約十分鐘，等到時間到了，再將水倒掉，重新倒入清水開始沖洗兩遍，瀝乾水分後的草莓就能直接食用了。文中也提及，因為食用鹼溶於水之後是呈鹼性的，而大量的農藥都是酸性的，酸鹼發生中和反應，能有效去除上面的農藥殘留物，至於麵粉則有很強的吸附力，可以將草莓上面的雜質及髒東西都吸附掉，因此能快速將草莓洗乾淨。（編輯：郭佩蓉）

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