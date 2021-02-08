虎斑貓把小肥腿「饋床腳」！媽笑噴：是魅惑的美人魚？

這個姿勢想誘惑誰？網友Yi Wei Tseng養了一隻可愛的虎斑貓「啾咪」，這天馬麻正在廚房忙碌地做家事，由於平時她會在門口放一小木床讓啾咪看馬麻在做什麼，沒想到當馬麻一回頭竟見啾咪併攏兩條小肥腿「饋」在床尾，網友看了笑說：「美人魚饋咖啦！」。

Yi Wei Tseng表示飼養啾咪已經2年多，當時牠才兩個多月時就領養了牠，啾咪的記性非常好，會牢記能做與不能做的事，只要家人一說「啾咪不行調皮喔！」牠就會喵一聲然後停止搗蛋。啾咪個性相當黏人，喜歡圍繞在家人身邊，會用不同的喵叫聲表達「意見」，幾次Yi Wei Tseng與女兒講話太激動或太大聲，啾咪會立刻衝到兩人中間喵喵叫，彷彿在制止她們爭吵，大家索性看在牠的面子上都不爭執了，是個可愛的和事佬。啾咪也很喜歡玩你丟我撿的遊戲，會叼小球到奴才面前要求陪玩，尤其喜歡葉菜類，只要看見馬麻在洗菜牠就會吵著要一根菜，然後當玩具瘋狂玩耍！

這天馬麻又在廚房忙碌，由於啾咪很愛跟著她，於是Yi Wei Tseng將小木床放在廚房門口讓啾咪躺在上面陪她，沒想到當她一回頭，竟見啾咪將兩條肥肥的小腿「饋」在床腳，模樣就像美人魚一樣「嫵媚」，讓馬麻忍不住分享在愛貓聯盟社團，果然立刻吸引許多粉絲笑說：「好萌的饋咖」、「維持美腿很難耶，要每天抬腿」、「貓咪會用各種詭異姿勢睡覺」、「有一種美人魚尾巴感覺」、「都是床太小了啦」。（編輯：陳珮瑜）