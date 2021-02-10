旅館用「玻璃」隔衛浴是為了情趣？4原因曝光：好處超多

每次出差或者休息遊玩都少不了需要去住旅館，但現在大多數客房內的衛浴隔板竟都使用「玻璃製成」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何旅館愛用『玻璃隔衛浴』？」沒想到就有網友揭露了4種原因，直言「其實不是為了情趣」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼旅館愛用玻璃隔衛浴」的文章表示，「最近發現很多旅館都喜歡用玻璃隔出衛浴，為什麼不好好做實牆，要用玻璃隔啊，有掛否？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有網友點出了4個關鍵原因，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「安全考量」、「改裝潢調整空間配置方便吧」、「免得你洗澡時手機錢包被別人拿走」、「裝潢方便」、「玻璃的穿透感能增加視覺坪數」、「比較薄，增加坪效，反正旅館住不久，讓空間看起來比較寬敞」、「玻璃透光，晚上睡覺會關燈，省電」。

甚至更有知情人點出，旅館用「玻璃隔衛浴」的4個原因，分別為「減少重量」、「施工方便」、「成本低」和「省電」，「若客房的衛浴設備使用大量的人工磚砌、刷大白、貼瓷磚、或者貼壁紙等，造價昂貴，因此比起使用透明玻璃就會比較簡單省錢的多，再者，衛浴設備選用透明玻璃的話，在視覺上就會顯得明亮很多，空間感也要好很多，最後，玻璃透光，因此更能提醒房客晚上睡覺前，要把廁所的燈關掉，達到省電目的」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載