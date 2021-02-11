甩渣男拜月老超有用！女立刻遇「天菜店員」搭話　結局神翻轉

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，剛和交往5年的男友分手，為了求好姻緣去拜月老，不久後立刻被飲料店的帥哥店員搭話，豈料結局卻讓她哭慘。

原PO表示，最近剛被交往5年的前男友劈腿，分手後朋友帶她去拜月老，沒想到拜完月老的隔天，家裡附近的飲料店就新來一位帥哥店員，她心動直呼「完全是我的菜，白皮膚，身高大概180，五官深邃，笑起來有點像車銀優」，並稱「每一次他拿飲料給我，可以稱為是我人生中最幸福的黃金三秒鐘」。

原PO苦惱的說「一直在想要怎麼跟他開口要IG（Instagram），但很不巧的是，每次去都素顏沒打扮，怕嚇到他」，結果有一天帥哥店員拿飲料給她時，竟然主動和她搭話「欸，那個」，讓原PO小鹿亂撞，心想「該不會是要主動跟我要IG吧？但我今天素顏欸？難不成月老蒙蔽了他的雙眼？」

下一秒，帥哥店員竟說「妳的面膜是不是沒有拿下來哈哈，看了很久，想說妳今天臉特別白，好像生病，近看發現好像是面膜沒拿掉吼？」原PO瞬間尷尬回應「嗯沒有，我故意的」，講完後立刻轉頭走掉，事後崩潰直嚷「不是每個人都被月老眷顧的，平常忘東忘西的，這種重要時刻還給我掉鏈子是怎樣」。

貼文隨即笑翻一票網友，紛紛回應「不得不說妳的面膜很服貼哈哈哈哈」、「笑死妳也太可愛了吧，第一次聽到有人面膜沒拿掉出門，不然妳以後都不要買這種太透明的面膜了啦」、「妳給他留下深刻印象了」、「恭喜妳成功吸引他的注意」、「下次全妝去買飲料啊，讓他驚艷一下」。（編輯：賴詠璿）

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