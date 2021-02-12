鐵鍋該如何保養才不會生鏽？內行解析：不要再上油養鍋

大多數人家中都有鐵鍋作為作為烹飪鍋具。不過近期就有網友無奈表示，自己使用完鐵鍋後，還會上油保養，沒想到過沒多久鐵鍋底部仍出現焦黑的痕跡，便上網詢問「如何養鍋才正確？」隨即也有內行人揪出問題點。

一名網友在PTT上提到，自己在家用鐵鍋煮完菜之後，都會「用鋼刷刷乾淨，接著燒鍋、塗油，等稍微冷卻，再沖水洗乾淨」，沒想到鐵鍋過沒多久仍出現大片焦黑痕跡，讓他不禁感嘆「第一次養鍋養這樣…比還沒養之前狀況還差」。

問題曝光後，立刻有不少內行人揭開問題點，「鍋子用完鋼刷嚕乾淨烤乾就好沒在上油，也沒生鏽過」、「你最後一步錯了，烘乾塗油後，就不用再沖水了，鐵鍋最重要就是要保持乾燥」、「不要再燒油養鍋了，鍋子洗完有燒乾就好」、「不要看網路影片教說要燒油，油燒焦了當然會黑」「你最後還沖水，上面一堆水珠水氣當然一定生鏽」。

另外也有人分享自身經驗，「我爸之前開小吃店也沒在養鍋，洗乾淨烘乾而已」、「天天用養不養其實無所謂，如果使用頻率低，才需塗油確實可以防生鏽」、「常用的話不用上油也沒關係吧」。（編輯：潘毅）

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