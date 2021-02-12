女兒被罵「朽木不可雕」神回「6字」！網：有前途

▲一位女網友透露自己女兒被老師罵「朽木不可雕也」，竟當場回覆「6字」，讓她好氣又好笑。（示意圖／取自pixabay）

小孩的許多言行舉止，往往讓人哭笑不得。近日就有一位媽媽透露，自己女兒被家教班的國文老師罵「朽木不可雕也」，結果女兒當場回嘴「6字」，讓她超傻眼，直呼「會乖乖替女兒道歉」，讓大家笑翻。

有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，女兒回家後跟自己說，今天家教班的國文老師罵了她一句「朽木不可雕也！」結果女兒秒回嘴「可以種香菇啊！」不過女兒也自知和老師頂嘴不太好，於是提醒原PO「妳明天可能會接到國文老師的電話」。

原PO不禁好氣又好笑，直呼「我該說什麼？」更透露「當娘的真心覺得妳回得很好」，不過基於尊師重道，原PO強調「有箭娘來擋，有刀娘來扛，明天我還是會乖乖替妳道歉」。

笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「種香菇厲害了，當下還真的不知道要回啥」、「不錯啊，這孩子很有常識」、「反應好快的孩子，我喜歡」、「哈哈哈哈哈，聰明的孩子」、「腦筋靈活，有前途」、「朽木種香菇，正所謂天生我材必有用嗎」、「舉一反三，好厲害耶」、「要跟她說朽木是無法種香菇的，種香菇要使用良木」。

不過也有網友認為，「要教孩子尊師重道。讓孩子道歉才是正確」、「虛心受教，學會認錯比較重要」、「逞一時口舌之快，將來容易在人際上吃大虧而不自知」、「建議媽媽為孩子的態度道歉外，還是可以婉言請老師不要對孩子說這麼負面的話」。（編輯：倪浩軒）

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