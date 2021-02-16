影／這個防舔圈「太有味道」！主人奇想自製超有特色防舔圈：經濟實惠

這防舔圈好好用也好好吃喔！Facebook＠Nicky Tu家的虎斑貓：小花，因身患惡性腫瘤需開刀將之切除，術後的傷口必定疼癢難耐，未避免小花舔舐傷口，涂小姐為牠帶上小花甜甜圈形狀的防舔圈，但這防舔圈實在太大，讓小花很難好好地吃飯、喝水，於是秉持著「為了主子，奴才有什麼想不到」的精神，涂小姐做出了又經濟又實惠的DIY防舔圈，一起看下去吧！

若小花不停舔舐身上的開刀傷口，容易讓縫線處感染、化膿，後果難以想像，但市面上販售得小花甜甜圈又因太過龐大，會影響貓貓進食、飲水，讓涂小姐陷入兩難。於是她就將頭腦動到了家中吃完的泡麵碗上頭，小小一個與小花身型適配，麵碗高度不至於讓牠無法吃乾乾，也恰巧讓牠舔不到傷口，奴才花了一個晚上，終於大功告成！

原來泡麵碗還有這樣子的功能啊！適當的大小戴到小花身上也看起來非常精緻可愛，一點都看不出來之前有人類端著它在吃麵呢！而對於小花的病情，涂小姐非常積極處理，為其購買保健食品、日常護理，並留下有力的一句話：「我現在唯一能想到的就是，以後不管她的病情是好是壞，我都會陪牠面對！」也希望小花的身體狀況能一天比一天更好，與涂小姐共同渡過接下來的每個春夏秋冬。（編輯：李惠婷）