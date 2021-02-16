主人設按鈕讓貓咪「表達意見」！牠竟然最擅長使用這單字

這主子太聰明了！國外一名女飼主Kendra凱德菈養了一隻非常聰明的貓咪「Billi比利」，為了明確知道牠的想法，凱德菈設置了一套單字按鈕讓牠隨時可以「表達意見」，沒想到牠竟然最擅長使用「Mad生氣」這個單字！

凱德菈在地上放了許多不同顏色的按鈕，只要一按下去就會發出某個單字的音，她花了大概三個半星期的時間才讓比利按下牠貓生的第一個按鈕，凱德菈覺得非常興奮，因為藉由按鈕的互動可以讓彼此知道對方的想法，於是凱德菈越放越多單字，像是「Outside出去」、「Pets摸摸」、「Mom馬麻」、「Food食物」等等，不過這些單字花了牠將近2個月的時間才搞清楚這些「聲音」代表的意思，從那時起比利只要想要做甚麼，就會去按按鈕讓馬麻知道！

後來凱德菈想要進一步了解比利的「心情」，特地增加「Mad生氣」的按鈕，聰明的比利彷彿了解只要不開心，按下這個綠色按鈕馬麻就會立刻過來關切，後來這個按鈕就變成牠最愛使用的單字！凱德菈還觀察到，當自己晚放飯時，比利就會不停地按下「生氣」的鈕彷彿在抗議：「我生氣了，因為妳不給我我想要的東西！」凱德菈笑說比利彷彿從上輩子就知道如何完美地使用「生氣」這個字，而牠也懂得如何利用按鈕與人類做溝通的連結。

現在比利擁有的按鈕越來越多，甚至出現「I Love You我愛你」、「Catnip貓薄荷」、「Play遊戲」、「Happy開心」等等，而比利經常能準確地表達想法，讓許多網友直呼真的是太聰明了！大家如果對比利很好奇，不妨去追蹤一下牠的IG帳號，現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）