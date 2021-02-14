男生聊LINE會不會「釘選」曖昧對象？答案出爐男女差很大

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動；近日就有網友在網路上表示疑惑「男生在聊LINE的時候，會『釘選』曖昧對象嗎？」沒想到卻引起兩派男女意見全出爐，直言「差好多」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「男生會釘選什麼樣身分的女生在LINE上？」的文章表示，「除了女友，男生們會特別釘選喜歡的女生或曖昧對象嗎？女生們呢？也會特別去釘選曖昧的男生嗎？」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友的討論，男生和女生的意見紛紛出爐，留言區蓋起高樓。

男性網友們認為「不釘。如果是曖昧對象的話就自然放他往下沉，混在其他聊天室的感覺讓我覺得更安全一些。可以省去一些親朋好友之間打鬧會在那邊起鬨嘰嘰歪歪的風險」、「只釘選另一半、家人」、「只有釘選自己的群組」、「只釘家人跟好朋友」、「感覺釘曖昧對象很像噁男」，而女性網友們則幾乎一致認為「會釘選」，「曖昧對象當然必釘選」、「男友、家人跟重要群組」、「只釘男友」、「只釘男友跟重要群組」、「我釘爆欸，家人好朋友重要的群組就一堆了，到後來沒釘的人都會不小心沒看到訊息」。

更有蠻多人點出「其實都是釘選最常用的」，「我都是釘選常聊天的人啊，有些人有交往但不會天天聊天，那可能就不會訂選，但有些是每天都一定要點開，例如工作、家人，那可能就是一定得釘選」。（編輯：王柏文）

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