婚後要求上繳6成薪、每年要「12次感動」！男傻眼：合理嗎？

▲有男網友提到女友要求婚後生活的條件，還表示共同基金管理決定權得留給她，這就讓她相當不解是否正常。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

雖說婚姻是人生當中的重大里程碑，但婚後的生活開銷、薪資組成與理財方式往往是更大的考驗，不少新人在結婚前就會討論到婚後的生活規劃，近日就有一名男網友和女友進行這方面的討論時，赫然發現女方的規劃和他印象中的分配不太一樣，傻眼同時也忍不住上網求助，文章曝光後也掀起民眾熱議。

這名網友在PTT的男女版上提到，由於最近跟女友討論到婚後要一起共同遵守的事，女方就告訴這名男網友她的計畫，首先婚後雙方都得按6成的比例繳出每個月的薪水當作家庭基金，付房貸時則提升到7成，而且婚後基金交由女方負責保管及擁有決定權，對方還加碼表示婚後生活更有「每年要讓對方感動，至少12次」的條件。

而原PO也不解的表示婚前是否有需要討論到婚後生活、小孩教育、心靈成長、事業期望、人生目標等等議題，「最重要的是為何會想和對方結婚，有必要搞的像開會一樣做成決議嗎？」，他舉例一討論婚後的小孩時，女友就會立刻表示要在嬰兒時期開始學習游泳、音樂，多元接觸及學習，儘管他也相當認同，但也不免懷疑「這有需要開會討論嗎？正常人不都是這樣認為嗎？」。

該篇求助文貼出後也讓不少網友湧入留言，有民眾就表示「這就不叫共同基金啦，是女生安全感基金」、「看到12次感動覺得不適合走入婚姻」、「可能是姊妹淘教的好」、「婚後基金既然是家庭基金就不應該只有單方保管與決定，應該是共同持有共同保管」。

另外也有網友表示婚前討論好各項議題很重要，可以明白雙方的各種觀念，與理想到底合不合，「如果各項議題光是討論就紛爭很多、意見很多、互不相讓無法共識，等到實做絕對爆炸的場面，這也代表你們雙方還不適合結婚」。（編輯：楊智傑）

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