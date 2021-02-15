雞蛋別放冰箱「2個位置」！日本行家曝最佳保存方式

▲雞蛋是烹飪中常見的食材，究竟該怎樣保存，才能讓雞蛋不會變質又吃得安心呢？就有日本行家給出答案。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）

雞蛋是烹飪中常見的食材，其料理方式多樣，深受民眾喜愛。不過究竟該怎樣保存，才能讓雞蛋不會變質又吃得安心呢？就有日本行家給出答案，「別放冰箱內的2個位置」。

日本《週刊SPA》就採訪到日本養雞協會顧問信岡誠治先生，針對雞蛋的保存與相關知識做出釋疑。信岡先生指出，「1994年英國曾有研究調查雞蛋溫度與保存期限，最後發現出『蛋黃膜破裂』的計算公式，可以計算出安全食用雞蛋的期間，因為蛋黃膜一旦破裂，雞蛋就會快速變質。

該研究結果如下：雞蛋在冬天可以存放比較久，賞味期限通常比蛋盒上載明的日期要長，例如在攝氏10度的環境，可以存放約2個月；攝氏20度的環境可存放約1個月；攝氏28度可以存放約16天。

信岡先生提到，基本上雞蛋有臭味就是壞掉，不能食用，但若只是賞味期限超過，但沒有臭雞蛋味的話，則不適合生食，可用攝氏70度溫度加熱60秒後再食用，就能殺死沙門氏菌。因為日本有生食雞蛋的習慣，信岡先生才會做出此提醒。

最後是針對雞蛋的保存方式，信岡先生也建議，不要把雞蛋放在冰箱門上方用來放雞蛋的專用空間，因為「蛋容易在開關冰箱門時受衝擊出現裂痕，可能會造成蛋殼膜破裂、蛋白滲出，這樣就很容易變質壞掉」。

此外，把雞蛋放在冰箱存放時還必須注意，不能將雞蛋放在冰箱內冷氣出風口前方，原因是怕蛋凍結造成裂痕不易保鮮。因此最好的雞蛋保存方式，應該是把蛋買回家後，連同原本的塑膠包裝外盒，直接放進冰箱存放，並避開冷氣出風口。（編輯：潘毅）

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