這位主子絕對是最佳奶爸！公貓接二連三帶「幼齒的」回家：奴才趕快收編

這位主子絕對能獲得「最佳奶爸」！國外一名女子養了一隻白底虎斑公貓「Apollo阿波羅」，大約2個多月前的某一天當牠回家時，牠叼著一隻小橘貓強迫奴才收編，沒想到沒多久牠竟然又帶了3隻幼齒小貓回家，讓奴才忍不住崩潰表示：「養不起了啦！」。

飼主Temika Jayne塔米卡飼養的公貓阿波羅平時都會出門放風，但是在去年11月底的某個星期一，阿波羅回家時竟然帶著一隻小橘貓，雖然附近經常有浪浪出沒，但是塔米卡找了半天就是不見任何母貓或是同齡小貓的蹤影，加上阿波羅似乎很喜歡牠，因此塔米卡只好直接收編小橘貓並且命名為「Diana黛安娜」。沒想到幾個星期後的某一天阿波羅又出門放風，塔米卡的未婚夫突然聽見門口似乎有騷動，一打開門發現阿波羅又叼著一隻淺色奶油貓，牠進門將小貓放在屋內後又立刻衝出門，結果一連帶了3隻不同花色的小貓回來，塔米卡當場超級傻眼！

小貓們看起來相當瘦弱，很顯然是缺乏照顧，因此塔米卡只好先將3隻小貓帶去獸醫院檢查、除跳蚤並洗個香噴噴的澡，但由於塔米卡無力負擔這麼多隻貓咪，只好留下奶油貓「Pancake煎餅」之後，將賓士貓「Meatball肉丸」與另一隻小橘貓「Dexi黛西」送養，幸運的是兩隻小貓都很快地找到新家，而網友看了阿波羅的「壯舉」後都紛紛稱讚：「最棒的奶貓爸」、「專偷小貓的賊」、「主子想要養小孩啦」、「見義勇為的貓咪」、「會不會這些其實都是牠的孩子？」。（編輯：陳珮瑜）