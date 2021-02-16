奴才偷混便宜飼料　主子「呸」滿地眼神殺：休想騙我！

吃過高級的就回不去了嗎？網友Terra Su養了一隻很有個性的16歲老貓「妹妹」，日前因為發票中獎，買一包高級飼料與原飼料混在一起，沒想到妹妹竟然開始嫌棄原飼料，只吃高級的新乾乾、便宜的就「呸」滿地，讓奴才感嘆：「真的很高拐！」。

Terra Su表示妹妹原本是朋友的貓咪生的小貓，在牠還不到4個月時就帶回家飼養，個性捉摸不定，睡醒時會跟奴才撒嬌，其餘要看心情行事，雖然年紀已大但是還是貪吃，想討人類食物時就會在奴才身上亂爬，貓砂髒了會喊人去清，有需求就會呼喚奴才，相當任性。

妹妹年紀已大，家中還有另外四隻牠的血親，由於都是有年紀的老貓因此平常都吃老貓飼料，只是日前Terra Su對發票後發現中獎1千元，想與主子們同樂便買了一包更高級的老貓飼料混在一起餵食，沒想到妹妹真的很「懂吃」，把混在一起的飼料全部撥到地上後，只挑「貴」的吃光光，剩下滿地的舊飼料，奴才一直撿、牠就一直呸，還一臉不悅地怒瞪著她，表情好像在抱怨：「給我貴的乾乾其餘免談！」。

奴才見妹妹的行為實在太過分，只好將牠的惡行惡狀分享在貓咪社團，沒想到很快就吸引許多網友笑噴表示：「真的很識貨，懂吃！」、「表情已經說明了一切」、「都升到皇太后了，餐飲還被降等當然不爽」、「16歲了就讓牠吧」、「由奢入儉難果然是真的！（攤手）」、「專業質檢員，一口就知道這批貨不純」、「貓：妳之前給我吃的是什麼垃圾XD」。（編輯：陳珮瑜）