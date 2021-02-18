1讚包10元！「安太座紅包」藏暖心故事：晚了18年的承諾

▲醫師陳志金在臉書發起以1個讚包10元的「安太座紅包」活動，包了36萬元紅包給太太卻意外遭酸。（示意圖／NOWnews資料照）

農曆春節假期快結束了，不少民眾也開始收心清點紅包，醫師陳志金在臉書發起以1個讚包10元的「安太座紅包」活動，打算藉由網友的力量發紅包給另一半，整個連續假期吸引不少民眾參與，而春節尾聲他也包出36萬大紅包給太太，更感性分享其實這個紅包是「晚了18年給的」，網友們看完也忍不住動容。

陳志金醫師過年前發起「安太座紅包」活動，同時點名多位醫師、營養師參加，不少知名歌手、網紅以及民眾也紛紛效法，該篇貼文更突破3.6萬人按讚，陳志金更包出36萬大紅包，儘管活動本意是討個熱鬧吉祥，但也有不少網友們認為此舉是「用人氣換讚」、「純炫耀」。

對此，陳志金 16日則發文表示，這個36萬的安太座紅包，其實遲到了18年，他回憶起與老婆結婚當年正好是全台適逢SARS的黑暗時刻，當年自己只是住院醫師，月薪7萬扣掉房租1萬2，加上償還助學貸款、生活費等等，每個月其實也存不了太多錢，更透過旁敲側擊探知想娶老婆回家聘金需要36萬！

「我還要存上一段時間才夠耶！」，當年陳志金與另一半商量時，對方告訴他「我媽說，就拿個盒子，包上紅紙，外面寫上36萬就可以！」，沒想到今年正好透過這個活動，實現了18年前的動人承諾，「今年安太座的紅包，剛好就是這個數目！」

陳志金表示，自己一直都很感謝岳父岳母待他如己出，訂婚、結婚，也都一切從簡，就連每年過年，太太娘家都配合自己的上班時間，初二全家都在「女兒女婿」家度過，「安太座只是過年期間的趣味活動，大家覺得有趣的，就一起來鬧一鬧；如果覺得不屑，想要酸的，那也是你的自由」，不少網友看完也紛紛感動表示「太浪漫了」、「這是善的循環，因為陳醫師是溫暖的人影響周圍磁場」、「今年先『補聘金』，明年就真的『安太座』，我看明年目標至少100萬！」、「謝謝醫生發起的活動，讓我們今天過年除了好好陪家人外，順便參與了這有趣的活動」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載