咖啡杯蓋上的「箭頭」有什麼用？內行曝：貼心的安排

春節假期就要結束，不少學生、上班族會在出門前來杯熱騰騰的咖啡，既暖手又能順便收心醒腦，不過你發現過許多超商的咖啡杯杯蓋上會出現兩個朝外的箭頭符號嗎？日前就有女網友拍下一張咖啡杯蓋的照片，並在臉書社團《爆系知識家》發文詢問「咖啡杯蓋上的箭頭有特別的意義嗎？」，意外釣出內行網友給出解答。

這名網友12日在臉書社團《爆系知識家》貼出一張咖啡杯蓋的照片，同時用黃色畫筆將箭頭符號圈起。仔細一看咖啡杯蓋上除了提醒燙口的標語和耐熱指示外，在黑色邊緣兩側還有著相反方向的箭頭符號，這就讓她不解的向網友詢問「想問一下大家，咖啡杯蓋上圈起來的箭頭有特別的意義嗎？純粹好奇！」。

照片曝光後，許多網友也在文章底下留言猜測，「我猜是買多杯的時候放入的左右對準線，這樣飲用口都會朝同一方向，像軍隊看齊的概念」、「我猜是不是讓店員比較好壓」、「說真的喝了兩年都沒注意到」、「從沒特別注意過，這麼一說我也好奇」、「貼膠帶的方向嗎？」、「膠帶請黏這裡，給店員看的吧？我買過給我黏在出水口的」。

而在網友紛紛猜測之際，也有幾名超商店員出面留言解釋「這是我們店員蓋杯蓋的第一步驟，我們要先按壓箭頭兩側，再按壓前後，杯蓋才會密合，杯子也不會變形蓋不緊」、「箭頭對齊杯子邊緣的線比較好蓋，杯子才不容易壓壞，密合度也比較高，曾經的店員路過」，許多網友看完正解也直呼「這設計根本聰明」、「長知識了」、「好貼心的安排」。（編輯：楊智傑）

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