撿到iPhone急找失主！一看「螢幕」愣住：會不會太猛

▲網友分享在路邊撿到一隻iPhone手機，但螢幕顯示內容讓人傻眼。（示意圖／翻攝自pixabay）

每間大學幾乎都有學校臉書社團，好讓同學之間可以在裡頭透露校園訊息，或是提供失物招領的資訊。近日，就有網友在18日晚間撿到一隻手機，立刻發到校園社團裡面急尋失主，沒想到手機畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在「NTU台大學生交流版」貼文指出「拾獲iPhone手機一枚，大約晚間近8時在舟山路撿到一支手機，這位子鉦同學，今天寒流來您應該還是覺得很溫暖吧！請他的朋友提醒他，麻煩私訊我把手機領回！」

只見貼出的照片中，手機在18日晚間7時56分收到3則通知，分別由「我的薇薇小豬豬」說「子鉦寶貝我好想你喔」、「香香寶貝」則提到「子鉦寶貝，我好想你喔！」以及由「小妏妏」說「子鉦寶貝今晚要來找我嗎」等語。

貼文一出，引發不少網友朝聖留言「子鉦，這個夜晚你不孤單」、「我朋友的手機一打開也是一堆這種訊息」、「子鉦會不會太猛啊….直接就給他時間管理起來」、「子鉦動作慢些，我們都跟不上」、「同樣台大…等級卻差那麼多」；不過也有人推測是朋友惡搞「朋友亂鬧的吧，幾乎同一時間」、「朋友在幫忙找手機吧，三個人都同一時間傳」。（編輯：張嘉哲）

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