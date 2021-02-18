▲「寶寶」躺搖椅好舒適！仔細一看不對勁：嬰兒怎麼黑黑的？（圖／網友萍萍授權提供）

影／「寶寶」躺搖椅好舒適！仔細一看不對勁：嬰兒怎麼黑黑的？

這個寶寶好乖啊，但是臉好像黑黑的？網友萍萍日前在貓咪社團分享一段影片引起網友噴笑，這天她正在哄嬰兒搖椅上的「寶寶」，只見搖椅晃啊晃，小北鼻非常享受的樣子，只是網友一看都笑噴說：「寶寶的臉怎麼黑黑的啦？」。

原來這名「寶寶」是萍萍飼養的黑貓「阿尼基」，即將滿3歲的牠是一名「正港男子漢」，當初萍萍想要養一隻貓陪伴家裡的黃金獵犬老奶奶，因緣際會下得知出生沒多久的阿尼基與母貓失散，覺得牠好可憐就帶回家奶大。阿尼基從小個性就很溫柔，唯獨討厭被奴才萍萍碎唸，讓她笑說牠有嚴重的「少爺癌」，不過阿尼基也是戲精貓，為了吃心愛的干貝與蝦蝦，會使出十八般武藝（握手、換手、坐下等等），因此全家人都很疼牠，尤其是阿公最愛阿尼基，常常抱著牠出門散步看小鳥，甚至親手打造車車給牠，就是想要寵溺這個寶貝毛孫！

日前萍萍正在幫忙照顧未滿3個月的小侄子，小北鼻坐上嬰兒搖椅後還是不停哭泣，阿尼基則站在旁邊一直看，大家便起鬨要讓阿尼基坐看看，沒想到萍萍將阿尼基抱上搖椅後，牠真的乖乖躺著、完美示範「如何正確使用搖椅」，而且躺了3分鐘一度閉上眼睛睡著，後來因為電鈴聲才將牠吵醒，讓萍萍忍不住笑說：「你知道自己是一隻貓嗎？」。

阿尼基的「擬人化」日常還不只這樣，由於萍萍家人在新北八里渡船頭開店，只要萍萍有上班，阿尼基也會跟著來當店貓，由於牠不怕陌生人，常常站在伴手禮前盯著來來往往的遊客，而且會挑客人撒嬌，是一專職的「招財貓」。網友看了阿尼基的影片都笑說：「看了我都想當貓了」、「該買一台回家給主子坐」、「牠是孩子沒錯啊」、「貓：媽媽這個真的好⋯舒⋯服⋯哦⋯⋯zzz」、「這個嬰兒臉怎麼黑黑的，毛還有一點多XD」、「嬰兒魂的貓」、「原來這才是正確使用方法啊！」。（編輯：陳珮瑜）

現在快來看看阿尼基的影片吧！