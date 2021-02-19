認識6天閃婚丹麥男遭酸「ㄈㄈ尺」！台灣太太發文：我很努力

▲網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出一則影片，透露倆人是透過交友軟體認識的，只過了6天就閃婚，不過也遭到大批網友狠酸。（圖／翻攝自 丹麥先生X台灣太太 臉書粉專）

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前因為PO出一則影片，並自爆倆人是透過交友軟體相識，只過了6天就閃婚的過程。不過，影片一出，許多網友對於這段婚姻並不看好，甚至開始冷嘲熱諷。對此，台灣太太高EQ回應了，並在臉書寫下勵志長文，直言「我用了7年的時間，很努力讓自己從醜小鴨變成心中的女神，我真的花了極大的努力」。

「丹麥先生x台灣太太」在臉書粉專的簡介中指出，倆人在2021年1月12日第一次見面，並於15號約會，接著在18號就登記，「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記」。此外，他們15日也在YouTube頻道上曝光首部短片，至今觀看次數已高達3.9萬，但影片一出，網友們幾乎都在嘲諷他們，對於該段戀情相當不看好，像是「丹麥先生要好好保護自己啊」、「『丹』親媽媽」、「丹麥先生小心，台灣女孩很會騙人的」、「六天是連對視都還很害羞的階段欸，直接結婚…」、「如果男的跑了就變成丹親媽媽了」、「單親媽媽 X 健保爸爸」。

而對於網路上的評論，幾乎都一面倒地吐槽她是ㄈㄈ尺、CCR台女、貪戀丹麥先生的國籍與錢財，台灣太太也在臉書發文抒發心情，她表示「看完一大堆罵我的留言後，台灣太太心情會難過嗎？我上過世界級潛能開發大師安東尼羅賓的課程之後，其實內在的狀態與能量，早已足以應付這些事情了。台灣太太是正能量女神，只吸引好的能量」。

她也坦言自己的愛情史，「丹麥先生是我正式的第一段戀情、最後也成為我唯一摯愛的老公。因爲我從小讀教會學校長大、19歲受洗成為基督徒、15歲簽了貞節卡（拒絕婚前性行為）、忙碌7年光陰都在工作、很多曖昧的感情最後都告吹，因此沒有談過正式的一段感情」。

她也提到，因為過去自己有被渣男騙過、借過錢的經驗，「讓我痛定思痛，決定要好好學習兩性感情的知識」，因此她也曾自己到圖書館研究了許多兩性相處知識的書、花了近十萬購買兩性線上課程、看了YouTube 幾乎所有在教兩性的影片、學習打扮、努力健身、學習高情商、努力提升自己的能力與價值，「我用了七年的時間，很努力讓自己從醜小鴨變自己心中的女神。目的是要，有天我男神出現時，我可以成為他的女神。因此我把以下特質轉換到我自己的身上：高情商、幽默、內涵、有自己的事業、健身模特兒的身材、好看的臉蛋……..，這些我真的花了極大的努力」。

她並表示，因為自己有到多國遊學、留學的經驗，本來就讓她對外國文化與思維價值感興趣，所以閃嫁外國人，連爸媽都不意外。而對於網友們質疑她是要騙丹麥先生的錢，她也反擊，「身為自己經商創業、經濟獨立、參加各種商會、去過世界各地旅行，堪稱事業女強人的本人在下，這個更是最不會有疑慮的。單身七年的我，已經證明了自己沒有男人可以活得很好。然而心中的內在小孩還是渴望一位可以支持、陪伴、照顧自己的男人。只是剛好透過Tinder，我找到了」。

至於到底如何在不到一週內，決定閃嫁丹麥先生，她也表示自己用了單身7年的時間認識自己、了解自己適合什麼、要什麼，然後知道自己適合的另一半需要具備什麼樣的條件跟素質，「當對的人一出現，可以馬上發現」，最後她在文末也直呼，「非常感謝上帝，加上自己自身的努力，讓自己一切心中渴望，全部實現在我的現實生活當中。現在的人生很美好、很幸福。所有人生夢想都達成的開掛的人生，因為我曾經超級無敵努力。台灣太太在此，謝謝大家的關注。我要繼續找我老公撒嬌了，掰掰」。（編輯：郭佩蓉）

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