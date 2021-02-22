▲原PO年後才將紅包打開來檢查，一看裡面的鈔票卻發現「被陰了！」（示意圖／NOWnews資料照）

年後才打開紅包！一看「真相」傻眼：被陰了

每年的農曆新年期間，家人們難得相聚吃團圓飯，還會互相分送「壓歲錢」沾沾喜氣。不過，一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》貼文提到，過年期間收到紅包，直到年後才打開來檢查，豈料一看裡面的鈔票卻發現「被陰了！」貼文也意外釣出其他苦主。

原PO表示，過年期間收到紅包，直到年後才將紅包袋打開查看，紅包內乍看之下有2張1000元鈔票，抽出後才發現竟是一張千元鈔票對摺，偽裝成2000元，讓她崩潰直呼「過完年今天才把錢抽出來看，感覺被陰了！」

貼文曝光之後，讓一票網友紛紛笑翻回應「太不要臉了吧」、「誰包的，下次包一百也這樣摺」、「有就好啦，我都包出去，沒收紅包，好幾年了，今年我還自己包給自己，想到這兒，就莫名心酸」、「太邪惡的紅包包法了，學起來」。

不過，該貼文也意外釣出其他苦主表示，收到的紅包內竟是4張歌手「伍佰」的照片，讓他哭笑不得；也有網友好意提醒「建議大家別亂學，我有遇過一位追求完美的長輩有交代過，要包紅包時，紅包與鈔票都要新的，連鈔票、紅包封口都不可以有摺痕，因為摺痕意味著鈔票會讓對方財路受損」。（編輯：賴詠璿）

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