「停用社群軟體」幾個月會如何？男實測後曝心聲：世界寬敞起來

如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍，因此就近日就有網友在網路上表示「自己實測停用社群軟體後的好處」，沒想到這讓大量過來人紛紛讚爆，也跟著曝光自己停用社群軟體的經驗，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「停用社群軟體之後」的文章表示，「幾個月前停用社群軟體，發現心情更加美好，不用再看別人PO啥，專心自己的生活就好，覺得空氣更加清新」，這也讓原PO疑惑「社群軟體是不是一種制約阿，停用之後反而覺得更舒服」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「停用+1」大讚，好處在於「停用快半年才發現以前真的都被制約，整晚花一堆時間看動態，根本不熟的朋友又吃了啥去哪玩根本沒意義，雖然空閒時間也沒變多，但心情卻輕鬆很多」、「世界寬敞起來了」、「十年前就沒再用了」、「資訊斷捨離後更多空間給重要的」、「沒用很久了，看別人多采多姿的生活，對比自己邊緣人，單身加沒朋友沒家人，只覺得很落寞」、「我已經8年沒用社交軟體，不用看到別人的生活，自己也就不會有攀比心」。（編輯：王柏文）

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