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老闆來一份「虎皮捲」！橘貓躺小吃店爐台「呼呼大睡」網：新菜色？　

▲老闆來一份「虎皮捲」！橘貓躺小吃店爐台「呼呼大睡」網：新菜色？（圖／shutterstock）
文 : 寵毛網

想知道這一份怎麼賣？住在彰化田尾鄉的網友李圻堉日前到家附近的小吃店，發現爐台前出現「新菜色」，仔細一看竟然是一隻橘貓正窩在角落呼呼大睡，網友看了都笑噴表示：「老闆我要來一份！」。

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

李先生日前經過家附近的小吃店，突然覺得爐台前好像怪怪的……（圖／網友李圻堉、虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

竟然是店貓「貝果」在上面呼呼大睡！（圖／網友李圻堉、虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

乍看之下以為店家出了「虎皮蛋糕」新菜色（圖／網友李圻堉、虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

貝果：還顧什麼店，這裡很溫暖，先睡了再說！（圖／網友李圻堉、虱目魚的店授權提供）

這隻貓咪是該店老闆林先生飼養的2歲半店貓「貝果」，林老闆受訪時表示貝果還小的時候被母貓拋棄在田尾分駐所，兒子看到後抱回家飼養，當時牠又小又醜，不過食量很大很快就胖了起來，目前體重已直逼7公斤。貝果個性不怕生，平時會在店裡閒晃，偶爾心情好會主動找客人討摸摸或抱抱，不爽時會躲起來，突然衝出來抱人的腳又趕緊跑開，曾經有一次亂跑兩天沒回家，林先生一家人非常著急，後來聽客人建議用「剪刀法」找貓，沒想到隔天牠真的自己跑回來，從那次起牠就不再亂跑，專心扮演好店貓的角色！

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

2歲半的貝果是「虱目魚的店」老闆林先生飼養的店貓（圖／虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

牠的個性不怕生，會主動找客人摸摸或抱抱，因此很受客人喜愛（圖／虱目魚的店授權提供）

後來林先生又養了另一隻橘貓「恰吉」，牠是母貓叼來隔壁，當時剛斷奶奄奄一息，林先生趕緊伸出援手照顧，才慢慢取得牠的信任，但是恰吉生性害羞，除了家人以外很少給客人碰，最喜歡跟貝果哥哥玩在一起。日前因為天氣冷，聰明的貝果知道爐台熱熱的，就跳到上面擠在角落，隔著毛巾在上面「取暖」，由於實在太舒服又溫暖，不知不覺竟然睡成「一長條」，剛好被路過的網友李先生見狀，立刻拍下來分享在貓咪社團裡！

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

林先生後來又收編另一隻橘貓「恰吉」，兩隻貓每天打打鬧鬧，或是一起顧店（圖／虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

恰吉：哥，昨天輪到你顧店但是你跑去爐台上睡覺，聽說還被網友拍照存證？　貝果：你縮什麼偶聽不懂！　恰吉：為了懲罰你，今天的罐罐我吃掉了！　貝果：什麼？！（圖／虱目魚的店授權提供）

小吃店出現「橘皮新菜色」　網敲碗：老闆我要來一份！

貝果：偶絕對沒有偷懶，只是在想新菜單啦！（圖／虱目魚的店授權提供）

網友看了貝果的照片都紛紛笑說：「老闆我要外帶一份」、「我要一份橘貓嘴邊肉」、「說的沒錯，產地：台灣」、「是虎皮蛋糕啊，我以為是橘貓呢」、「這塊肉肉油花分佈均勻一定很好吃」、「可以點檯嗎？超可愛的啦！」、「這是昨天喝醉到現在還沒醒的客人啦！」。（編輯：陳珮瑜）

Tags : 呼呼大睡小吃店橘貓爐台虎皮捲

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