老闆來一份「虎皮捲」！橘貓躺小吃店爐台「呼呼大睡」網：新菜色？　

想知道這一份怎麼賣？住在彰化田尾鄉的網友李圻堉日前到家附近的小吃店，發現爐台前出現「新菜色」，仔細一看竟然是一隻橘貓正窩在角落呼呼大睡，網友看了都笑噴表示：「老闆我要來一份！」。

這隻貓咪是該店老闆林先生飼養的2歲半店貓「貝果」，林老闆受訪時表示貝果還小的時候被母貓拋棄在田尾分駐所，兒子看到後抱回家飼養，當時牠又小又醜，不過食量很大很快就胖了起來，目前體重已直逼7公斤。貝果個性不怕生，平時會在店裡閒晃，偶爾心情好會主動找客人討摸摸或抱抱，不爽時會躲起來，突然衝出來抱人的腳又趕緊跑開，曾經有一次亂跑兩天沒回家，林先生一家人非常著急，後來聽客人建議用「剪刀法」找貓，沒想到隔天牠真的自己跑回來，從那次起牠就不再亂跑，專心扮演好店貓的角色！

後來林先生又養了另一隻橘貓「恰吉」，牠是母貓叼來隔壁，當時剛斷奶奄奄一息，林先生趕緊伸出援手照顧，才慢慢取得牠的信任，但是恰吉生性害羞，除了家人以外很少給客人碰，最喜歡跟貝果哥哥玩在一起。日前因為天氣冷，聰明的貝果知道爐台熱熱的，就跳到上面擠在角落，隔著毛巾在上面「取暖」，由於實在太舒服又溫暖，不知不覺竟然睡成「一長條」，剛好被路過的網友李先生見狀，立刻拍下來分享在貓咪社團裡！

網友看了貝果的照片都紛紛笑說：「老闆我要外帶一份」、「我要一份橘貓嘴邊肉」、「說的沒錯，產地：台灣」、「是虎皮蛋糕啊，我以為是橘貓呢」、「這塊肉肉油花分佈均勻一定很好吃」、「可以點檯嗎？超可愛的啦！」、「這是昨天喝醉到現在還沒醒的客人啦！」。（編輯：陳珮瑜）