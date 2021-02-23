影／讓他好感度大增！讓男生「怦然心動」的招數大公開

「身為一個女生，總要有女生的樣子」傳統社會對於女性總有一定的刻板期許，要溫柔氣質、說話輕聲細語、動作優雅婉約。Youtuber「HOOK」整體以中性穿搭、俐落短髮，不做作的形象廣受粉絲喜愛，儘管她已多次對外表示自己是一位女生，但仍有網友質疑真假。這次她推出新企畫影片，要讓大家知道她是正港女子，甚至可以當個氣質女生！找來日本偶像阿部瑪利亞來傳授幾招，可以讓人看了「怦然心動」的招數！

影片中找來了日本偶像阿部瑪利亞，來指導「如何成為一個有氣質的女生。」，從聲音語調到拍照可愛的姿勢，阿部瑪利亞做起來輕輕鬆鬆，反觀HOOK一直有些不習慣，讓拍攝現場笑料不斷。像是傳說中的「綁馬尾」不僅肩頸線條是男生幻想之一，輕咬髮圈的小動作更是加分！

影片中還有安排約會情境劇，女方遲到太久，應該說些什麼才能扭轉情勢？偶像阿部瑪利亞則是坦誠「因為今天難得可以跟你約會，所以想要給你看我最漂亮的樣子」，遲到理由讓男生聽了深覺可愛又加分，想生氣也會被女方融化！影片下方也有網友稱讚瑪利亞仙氣爆棚，也有人更喜歡HOOK原本中性做自己的形象！不管是哪一種樣子，自己喜歡、舒適，是最重要的！（助理編輯：闕靖潔）

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