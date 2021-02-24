打折不一定比較便宜！躲開「讓你花更多」的6個消費陷阱

編按：

新生代理財投資YouTuber李勛 SHIN LI，從大學時期每月零用錢5,000起，就存下20 萬；出社會後，沒進公司上班、沒有固定收入，藉著理財技巧，卻能賺多存多，25 歲成功達標百萬存款。沒有富爸爸、也非財經背景出身的他，想把這樣的經驗分享給更多人，透過投資理財讓人生有更多的選擇，且必須要身體力行才有機會達成。

文／李勛《25歲存到100萬》

以前的我總覺得「便宜」就是王道，所以只看特價的商品，或者購買低價的東西。但等到懂得理財後我才發現，這些東西不見得真的那麼划算。我們常常只看到「特價」二字就被鬼遮眼，連商品原價都忽略，但其實很多時候所謂的特價只便宜了1 元，有些甚至沒有降低價格，只是想要吸引你的注意而已。

因為自己過於貪小便宜，所以反而花了更多錢，這是我以前最容易遇到的事情，但精打細算久了，所有的地雷都踩過後便駕輕就熟，明白自己需要的是什麼，也不會輕易地被價格所蠱惑。

因為我對於想買的東西都很熟悉，所以知道它真正低價的時候。

像我最喜歡吃全聯的老鷹紅豆銅鑼燒，原價79 元，時常會特價69 元，我知道它的最低價是59 元，縱使我很喜歡吃，但因為對於商品價格太了解了，不到它最低價時我就不出手，不然總覺得自己買虧了。

商家為了想賣東西給你，設計了很多不同的行銷文案，或是行銷手法，而且很多都是利用心理學原理讓你忍不住購買。本篇會分享一些常見的「消費陷阱」，讓你避免衝動購物。

消費陷阱❶：用「每天或每月只要花○元」壓低原價

第一個常見的消費陷阱是「你只要每天或每月花費多少錢就可以獲得」。

當遇到價格比較高的商品時，商家都會用話術把可使用期間拉得很長，告訴你這個東西可以用三年，換算成一天才多少錢。

每件物品的價格若換算成「每天只要花○元」的話，金額自然會比原價還要低上許多，這時我們就很容易被說服而衝動購物。

所以下次想購買高單價商品時，只要廣告文案出現「每天只要花○元」，你要記得注意原價，因為這件東西到底可以用多久，誰都說不準。

消費陷阱❷：讓你花更多的「折價券」

第二個常見的消費陷阱是折價券。一拿到折價券，我們很容易買得比當初預期還要來得多，就算沒有任何消費門檻或低消限制，只要一拿到折價券，就好像獲得免費的一筆錢一樣，會促使你買更多原本不需要的東西。我們很容易被這些受益的喜悅沖昏頭，而忘記自己要付出更多錢，才能換到折扣，所以如果你真的要利用折價券購物時，記得三思並且先做計算。

消費陷阱❸：讓人眼花撩亂的「複雜折扣方式」

第三個是店家很喜歡用複雜的折扣方式，來闡述優惠方案，這時就要提高警覺。

舉例來說，如果到賣場時，看到優惠是全場20% 會比較吸引你？還是全場購物即享15%，最終結帳時再享5% 回饋？我相信應該是後者會比較吸引你，因為它將回饋分段式告訴你，讓人覺得回饋好像非常多，如果不買好像就吃虧了。

通常商場的行銷手法，會把折扣搞得非常複雜，讓你覺得越多折扣文字出現，這個東西就會因多次折扣而越便宜；也因為優惠變得太複雜，有時候我們會忘記去思考或計算原本的價錢應該是多少？享有這些優惠時是否真的更便宜？

舉例來說，這家商品有兩種折價方式，一種是「買一樣八折」，另外一種是「第二件七折」，你認為哪一個比較便宜？答案是：一件八折會比第二件七折便宜。但因為有時沒有好好計算，會覺得七折這個數目好像比較便宜一點，如果你有仔細去計算，就可以少花一些冤枉錢。

消費陷阱❹：打折不一定比較便宜

第四個消費陷阱是打折後的商品不一定真的比較便宜。

除非你對想買的東西原價非常了解，不然很多店家的折扣，都是將原價提升後，再打折賣給你，讓你誤以為買到便宜。如果你對想要購買的東西的價錢不太了解，只要店家寫上「特價」兩個字，就很容易被吸引。所以建議你在購買東西前先比價，現在有非常多APP 都可以進行比價，功能也很方便。

消費陷阱❺：陳列技巧勾起購物欲

第五個消費陷阱是賣場會將兩個價差特別大，但同性質的商品擺在一起。

在逛賣場時，有時你第一眼看到的可能是比較昂貴的東西，但下一秒就發現旁邊賣的東西相對比較便宜，且性質又差不多，這個時候就算那樣便宜的物件自己不是真的那麼喜歡，為了省錢，而願意花錢購買。所以下次逛街時，要記得克制好自己的慾望，就算東西再便宜，你不喜歡還是浪費！

消費陷阱❻：買超過多少，可免運費

第六個消費陷阱是免運費。

很多人在逛網拍的時候，常為了湊免運而買了自己完全不需要的東西，因為可能差了二、三十元就可以免運。一旦結帳後可能都是兩、三百元起跳，這時反而就會多花原本不需要花到的冤枉錢，所以免運門檻也是商人的行銷手法。

下次逛街的時候，你可以稍微注意一下，有些店家會告訴你這東西兩件多少錢？先仔細看一下，購買一件的原價是多少？

有時候兩件價錢加起來，只便宜1 ∼ 5 元而已，並沒有你想像中省下那麼多，但是因為它兩件特價，你就會忍不住想要買兩樣。

在購物前要冷靜，謹記再便宜的東西，用不到都是浪費！

本文出自《25歲存到100萬！》三采文化出版

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