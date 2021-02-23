戲精貓又一隻！奴才幫剪指甲　主子露浮誇表情：朕的腳啊啊！

有沒有這麼誇張？網友白小姐飼養一隻戲精貓「一萬」，這天女兒準備幫牠剪指甲，沒想到牠竟然瞪大眼睛皺起眉頭、非常浮誇地表現出擔心腳腳被剪到的表情，讓白小姐忍不住替牠配音：「朕的腳！」。

白小姐表示快2歲的一萬與妹妹「二萬」都是從中途愛媽那裡領養來的，當初看到兩隻小貓的照片，發現牠們總是依偎在一起，不忍心拆散牠們所以一起帶回家，兩隻貓咪平時都玩在一起，感情很好，也會一起做壞事。不過身為姊姊的一萬「出頭」很多，牠會在馬麻回家時主動等親親，但每天早上都在門外「鬼哭神號」叫她起床放飯，趁人不注意就清光同伴的碗，有時破壞廁所小氣窗確認她「平安無事」，甚至自己打開衣櫃蓋子躲在裡面、任由馬麻急瘋也不回應，最誇張的就是趁大人不在家，與二萬聯手將貓砂挖開在家開「沙灘趴」！

雖然一萬平時很調皮，但是牠剪指甲時卻很「天使」完全不會反抗，不過日前奴才買了一把新的指甲刀，看到小姊姊要幫牠用不熟的東西剪指甲，竟然浮誇地皺眉瞪大眼睛，擔心地看著自己的腳腳，讓白小姐瞬間笑噴直說牠是戲精貓！網友看了白小姐分享在貓咪社團的照片後，都紛紛笑說：「眼神超有戲」、「貓：我當時害怕極了」、「能出表情包賺罐罐了」、「那驚恐哀怨的小眼神太爆笑了」、「小……小心點啊！朕……朕怕疼！」。（編輯：陳珮瑜）