手搖飲「5種地雷飲品」盡量少點！店員揭「划算」小撇步：比較不吃虧

手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯，不過也有內行店員透露，喝手搖飲時「有5種地雷飲品」最好不要買，直言「真的要注意」，並逐一的點出他們的問題，引起熱議。

根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，在飲料店有5種飲品盡量少點或不點，分別為「咖啡」、「果汁」、「水果茶」、「加料奶茶」和「多冰飲品」，首先是「咖啡」，「一般飲料店主要做的就是手搖飲，那對於『咖啡』來說，飲料店是不會很上心去做的」，再來是「果汁」，「飲料店點果汁，基本上很難喝到新鮮現榨的果汁，大多是用果醬調試出來的，味道有點像但更多的是甜膩感，即便有鮮榨果汁也會因為使用的水果新鮮度而有所不一樣的口感」。

第三則是「水果茶」，「水果茶近來是越來越流行了，但如同『果汁』一樣，也一樣有很大的機率不是用新鮮水果所泡的茶水」，第四種則是「加料奶茶」，「飲料點完之後，店員一般會問要不要加蒟蒻或者珍珠，這是一種常見的促銷手法，除了多賺你一點錢之外，更有可能這些推薦的配料擺放已久，只是會了銷售出去」，最後則是「多冰飲品」，「多冰其實杯中飲品就會變少，在有些地方，多冰就是少茶的意思，有時候高品質的飲品配多冰，那可能感覺上就虧了不少」。

不過最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也表示「當然去飲料店還是可以選擇自己喜歡的，那也沒什麼關係，畢竟自己喝得開心才是最重要」。（編輯：王柏文）

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