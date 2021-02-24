影／肥橘貓嗨到連三滾　化身「無敵風火輪」！主人揭背後原因

莫非貓貓是體操選手？網友「劉蕙語」養了一隻橘貓「胖虎」，日前胖虎隔著房門跟其他貓玩耍，沒想到牠突然抱住自己的雙腿化身「風火輪」，連續三次前滾翻讓劉小姐滿頭疑問：「每次看每次大笑，在做什麼啊？」。

別看胖虎好像圓滾滾的很可愛，其實牠有個不太快樂的過去。小時候牠在外面流浪時，因為受到感染造成一眼失明，後來受到一男性惡意虐待，加上曾經居住的環境有大貓也有狗，讓牠時時處在一個弱肉強食又不安的環境裡，造成牠內心極度恐慌又害怕，因此胖虎討厭男生，對其他動物也總是保持距離。胖虎在1歲時被劉小姐收編，她花了兩週時間天天以罐罐向牠「破冰」，幸好牠很貪吃才慢慢對劉小姐卸下防備，現在胖虎已經4歲，體重也從領養時的3公斤迅速「成長」到現在8公斤的「幸福肥」。

由於胖虎只親馬麻不親貓，為了讓胖虎安心，劉小姐特地讓胖虎待在專屬房間裡，偶爾出來放風慢慢接觸其他4隻貓咪。一次偶然機會下，劉小姐發現胖虎只要憤怒或是緊張就會「翻跟斗」表示不開心，但是日前胖虎隔著房門與其他貓咪互逗時，牠突然又變成「風火輪」，劉小姐觀察後覺得胖虎應該是既興奮又開心，一下子太嗨才會「連三滾」一直翻！

由於畫面太經典因此她將影片分享在貓咪社團，不少網友笑說：「好大一顆肉圓」、「滾吧！無敵風火輪」、「超強欸連續翻滾」、「我認真覺得橘貓都很ㄎ一ㄤ」現在快來一起看看胖虎的影片吧！（編輯：陳珮瑜）