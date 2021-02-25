傳Line「長輩圖」道晚安！嬤一看秒嗆「要封鎖」　理由曝光笑瘋

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，傳了一張「長輩圖」給阿嬤道晚安，阿嬤卻氣到想要封鎖她，理由曝光讓網友全笑翻。

原PO表示，當天早上跟剛滿80歲的阿嬤講電話，阿嬤說想要收到漂亮的「祝福圖」，她便轉傳其他長輩傳來的晚安問候圖給阿嬤，結果阿嬤居然不開心了，讓她不禁好奇詢問「請問有人家的長輩也不愛長輩圖嘛？我才傳第一次而已耶，就要被封鎖」。

畫面中可見，原PO傳給阿嬤一張道晚安的長輩圖，上面寫著「寧靜的夜晚，願你有美麗的夢，晚安幸福」，阿嬤一看卻氣炸回應「別傳這種圖，我會封鎖妳的！」原PO忍不住追問「為啥？」阿嬤激動地說「這是老人家或長輩在傳的！」原PO困惑道「妳不就是我長輩嗎？而且妳76歲耶（對話中口誤，實際為80歲）」，結果阿嬤逗趣反擊「不許妳把我講成這樣，我要封鎖妳一個晚上，祝好夢」，接著又問「我，要如何封鎖人？」原PO笑稱「沒事，我來封鎖就好……」

貼文曝光立刻讓全場網友笑翻，紛紛回應「哈哈哈還問怎麼封鎖，太可愛了啦」、「阿嬤好懂喔！」「也太可愛了吧，還封鎖」、「我也超不喜歡長輩圖」、「80歲會用LINE的阿嬤，超厲害的」。（編輯：賴詠璿）

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