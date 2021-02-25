IG限動濾鏡「白點面膜」為何超多人用？真實理由曝光：差很大！

隨著網路科技普及，現代人習慣透過手機通訊和社群軟體傳送訊息，甚至使用社群軟體更新自己的動態。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，最近在Instagram（IG）突然流行起「白點面膜濾鏡」，覺得這個特效不是很好看，卻有一堆人用，貼文曝光立刻引發熱議，釣出許多網友吐露背後原因。

原PO表示，不知道從什麼時候開始，IG限時動態有一些人喜歡用「白點面膜濾鏡」，不解直呼「整個臉白白點點的濾鏡，真的沒人跟他們說那濾鏡超級噁心嗎？每次看到有些人用，就會翻白眼，然後很快速的點過去」。

貼文一出，隨即引發一票網友共鳴回應「噁到爆，完全不懂為啥有人會用那個」、「我也覺得很噁，根本不好看」、「真的超多人用XDD」、「我也覺得很噁心！居然有網美說用了很美，我真心不懂」、「她們是真的覺得那樣很正，完全無法理解」、「醜爆，不懂這個濾鏡美在哪」、「金箔面膜？哈哈哈哈」、「不會噁，不過真的醜」。

更有網友揭露這款濾鏡一堆人用的原因「看IG都說這是素顏救星欸」、「有磨皮啊」、「應該是因為可以遮掉臉上的瑕疵吧」、「這個可以磨皮＋把鼻子缺陷擋住的效果，還蠻美的啊」、「因為這個特效的小臉大眼效果超強，根本換了一個人的感覺」；不過，也有網友表示「美醜很主觀啊」、「就一窩蜂跟著用啊，我也覺得不好看，但習慣就好」、「很好看啊，不過這本來就很主觀」。（編輯：賴詠璿）

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