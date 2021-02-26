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草莓應該這樣挑！專家提醒「3狀況」要避免：寧願丟掉

▲現在正是草莓的盛產季節，不少人都會到果園採草莓或是到商場購買來吃。（示意圖／取自unsplash）
文 : NOWnews今日新聞

又來到一年一度的草莓盛產季節，不少人把握時機到商場購買草莓，但應該要怎麼挑草莓才不會踩雷？知名美食部落客《小乾倩倩的遊戲美食》就分享挑草莓的訣竅，如果遇到「3種情況」更是不要購買，並直言「連老闆遇到都寧願丟掉，不給家人吃」。

▲知名美食部落客分享買草莓的秘訣。（示意圖／取自 pixabay ）

一、聞起來沒有草莓味道不要買
在果園裡自然成熟的草莓有聞起來有一股很濃郁的果香味，如果有很大的果香味，說明這樣的草莓是成熟的草莓，吃起來會非常好吃，如果草莓沒有香味，但看起顏色非常漂亮，這樣的草莓很可能是商家用染色劑將草莓染成鮮豔的顏色，讓人看起來想吃，但其實這種草莓吃下去，裡面水分是非常少的。

二、草莓蒂頭葉子顏色過於深綠時不要買
大家都知道草莓上面都會有一片綠葉，很多外行人都覺得葉子越綠就表示草莓是新鮮的，但其實，當天摘下來的草莓葉子會非常鮮艷，是翠綠色的，這樣的草莓吃起來口感會非常好，如果是深綠色的葉子，就表示這草莓不是當天摘的，果肉已經非常軟了，也不好吃。

三、超級大草莓或是形狀詭異的草莓不要買
很多人買草莓時，都會貪圖一些比較大顆的草莓，但其實這些草莓多數都有打生長激素的，像是我們比較熟悉的膨大劑，膨大劑會刺激草莓的細胞快速分裂，而使草莓長得個頭特別大；另外，形狀奇怪的草莓千萬不要以為是稀奇，這樣一般都是屬於畸形果，吃多了也是對身體不好的。（編輯：張嘉哲）

 

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Tags : 專家提醒草莓這樣挑避免

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