好市多出現「巨型風車」！他嫌「誰會買？」行家曝真相：有價值

▲有網友指出，在好市多發現一款「花朵形狀風車」，這就讓他好奇該商品的真正功能。（示意圖／NOWnews資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有網友指出，自己在大賣場發現一款「花朵形狀風車」，這就讓他好奇該商品的真正功能，而引來許多人熱議。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示在賣場看見一款花朵形狀的巨型風車，其要價1399元，但看到該物就讓原PO不解提問「請問這款風車有何作用。買來做何用途。只是為了好看嗎。要1400元也不便宜。也沒作用吧」。

問題一曝光，就引來許多網友討論，「可以看1400在那邊轉」、「窮人想的都是實用性，富人覺得裝飾的美是生活」、「貧窮限制了你的想像」、「你的錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子而已」。

不過，就有行家解答用途，「是這樣的，這通常是一個家裡擁有大花園的人會買的東西」、「這有庭院的人最愛。。郊區常看到很多房子前院擺這個，蠻好看的」、「裝飾庭院用的啊！擺著好看用的，為什麼要執著一定要有功效呢！好看不易壞就是它的價值。」、「上面寫了『增添美感』」、「做生意的人可裝飾店面用，居家較不適合」。

此外，也有人表示「看了開心=無價」、「藝術品的角度來看，這很便宜，放越久銅繡出來更有味道」、「這是裝置藝術，對你而言沒價值不代表對別人沒價值，其實不喜歡略過就好」。（編輯：陳雅雲）

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