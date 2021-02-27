旅館住到「透明浴室」很有情趣？眾人吐心聲：很尷尬　內行揭真實用途

許多人會趁著假日和親朋好友一起出外旅行，不過也因為每間飯店的格局、裝潢都不盡相同，像是有些飯店內的浴室是「透明玻璃」的設計，讓不能接受的人感到有些尷尬，對此，就有一名女網友發文，並表示自己完全無法理解這樣的設計，貼文一出引起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「透明浴室真的很有情趣嗎」為題發文，表示她有時候跟男友或是家人出遊住旅館時，會遇到這種「半透明」的浴室，儘管有些是能變霧面或是有窗簾的設計，但她卻很好奇「大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃，很有情趣嗎」。

原PO也提到，若假設是和家人一起出遊時，住到這種房間，「真的只有滿滿的尷尬啊，甚至還有那種只有霧面一半的房間，明明是正經的旅館欸，個人完全無法理解，求指教，謝謝」。

貼文一出，引起熱議，「上禮拜才住過一間這種的，跟家人住真的超級尬」、「幾年前遇到過喔，那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早晨，我再自己洗」、「跟男友出去遇到這種會想試試，但家人／朋友就尷尬了」、「我也無法理解，超尬啊」、「一般旅館真的有，不小心住到真的滿臉尷尬」、「住到這種我就會直接邀請男友一起洗」、「汽車旅館才有吧？一般飯店有的話我想朝聖」。

不過，也有內行網友表示，「之前有人說怕進去洗澡出來錢包手機全部被偷，但可能僅限於約Ｘ那種吧」、「其實這種設計只是為了讓房間整體看起來比較大間」、「在浴室安裝透明玻璃門，可以增大視覺延伸，顯得房間更加寬敞舒適，另外，也有很多人在睡覺時會開浴室燈，設計成透明的，能提醒客人關燈；而衛生方面，因為透明設計，浴室內的光可以通透，也有利於房務人員打掃」。（編輯：郭佩蓉）

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