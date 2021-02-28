長輩接LINE都要開擴音？用戶點「3優勢」：試過就會愛上

近年來科技逐漸發展，隨著智慧型手機的出現，許多民眾也都會利用社群軟體來進行交流。不過就有網友提問，指出在競爭激烈的社交軟體中，LINE在台灣的普及度一直相當厲害，因此近日就有網友在網路上表示，自家的長輩在接LINE電話的時候都會開擴音，沒想到有許多用戶紛紛點出3種優勢直言「一定要」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「有沒有長輩接LINE都要擴音的八卦」的文章表示，「我真的是忍很久了耶，原本以為是他手機爛聽筒不好，換了一隻手機給他還是每次講LINE都給我開擴音講，在家也是、騎車也是、在外面也是」，原PO更接著表示疑惑「開擴音真的有比較清楚嗎？在電話另一端的我聽的很痛苦，擴音是不是會斷斷續續的？有沒有長輩不喜歡用聽筒的八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更點出「開擴音」的三種優勢，更直言「不是只有長輩會這樣」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛認為「貼著耳朵講不舒服」、「電話螢幕才不沾油」和「可以邊講邊傳輸其他資料」為開擴音的優勢，「我也喜歡擴音阿…貼著耳朵講很不舒服，而且比較清楚」、「用擴音講電話螢幕才不會沾油阿」、「不是工作和隱私談話的話，我也喜歡擴音」、「你用幾次擴音後你就會愛上擴音了，真心不騙」、「擴音還可以滑手機根本超方便」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載