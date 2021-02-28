想吃火鍋但怕胖怎麼辦？營養師分享「爽吃5撇步」：安心又健康

不少民眾喜歡趁著下班後的夜晚，與三五好友相約來份涮涮鍋暖暖身心。儘管台灣人一年四季愛吃鍋，不過美食當前熱量卻也得多加拿捏以免影響身體健康，營養師高敏敏對此就提供了健康吃鍋 「5大要訣」，不但精算涮涮鍋熱量，更建議饕客享用火鍋時把握這些原則就能吃得安心又健康。

營養師高敏敏指出，其實吃一份火鍋下來鈉含量相當可觀的，如果選的是麻辣鍋底或酸菜白肉鍋底 ，一碗湯的鈉含量都可以破千毫克，她舉例指出，火鍋中的牛五花8-10片（160g）含有518Kcal、梅花豬相同份量則有470Kcal，不過她也提到「只要吃對了，火鍋還真的是好東西！」。

高敏敏表示健康吃鍋的5要訣就包含了「湯底選擇普通清湯」、「多吃蔬菜，少加工食品」、「主食選擇麵類，能全穀類的更好」、「選擇低脂肉品，避免高油脂肉片」、「以天然辛香料調味為主」，其中湯底部份她建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，想喝清湯得趁放料之前，「下肉之後就不要喝！」。

此外，主食和肉品選擇她也建議避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，白飯選擇替換成高纖維的根莖類食物，「熱量約是白飯的一半」，肉品則可以選擇低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片，佐料方面則建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載