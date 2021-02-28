貓咪討厭剪指甲　窩主人懷裡抗議：朕好委屈啊！

這個叫聲讓人好不捨啊！日本一隻蘇格蘭摺耳貓「Goan」非常討厭剪指甲，日前奴才替牠修剪指甲時，牠竟然整隻貓埋在主人懷裡，發出小小的嗚叫聲，彷彿在抗議：「朕好委屈啊！」。

日前牠剛滿一歲半，個性很好的牠跟家中其牠毛孩都能玩在一起（圖／twitter@ 2oniTomo）

剛滿一歲半的Goan來自於多貓家庭，飼主表示雖然家裡還有其他貓咪與雪貂，但是Goan個性卻非常溫柔，除了偶爾調皮以外都能跟大家相處得很好，平時沒有什麼壞習慣，唯獨跟大部分的貓咪一樣討厭剪指甲。這天飼主發現牠的指甲太長準備抱起牠修剪時，沒想到牠為了逃避，竟然整隻貓埋在主人的懷裡，發出細小又委屈的嗚叫聲，彷彿在對飼主抗議：「倫家不要剪指甲啦！」。

先來看看這段影片～

影片分享短短一星期就吸引超過54萬人次觀看，不少網友回應：「聲音好療癒」、「貓：太委屈了」、「這貓好乖，我家剪指甲會直接飛踢我」、「很會討安慰欸」、「怎麼這麼可愛啦！」（編輯：陳珮瑜）