奴才找主子玩　卻被牠搶先「埋頭吸貓」笑：你也上癮？

看來會吸貓的不只是人類！日本一名推主飼養了一對貓咪，這天推主想找愛貓「療癒一下」，卻驚見其中一隻貓咪早已捷足先登，搶先一步對同伴「吸貓」，推主看了忍不住笑說：「愛貓人士今天又在吸貓啦！」。

推主飼養的這一對貓咪，一隻是5歲豹貓「Unitaro（うにたろ）」和3歲布偶貓「Tabisuke（たびすけ）」，平時兩隻貓感情很好，總是一起玩耍一起睡覺，尤其哥哥Unitaro是個小弟控，自從Tabisuke出現後，Unitaro就在身邊黏緊緊，熱心為牠理毛、向牠展示玩具並照顧牠的一切。只是推主萬萬沒想到Unitaro對弟弟愛慕的心不只這樣，這天推主目睹Unitaro將臉埋在Tabisuke毛絨絨的身體裡「吸貓」，一開始以為是巧合，但是經過仔細觀察發現Unitaro有微微變換位置，而且一臉非常陶醉的模樣，讓推主忍不住笑說原來不只自己愛吸貓，連貓咪也愛吸貓啊！

網友看了照片後都紛紛笑說：「吸起來」、「這個姿勢很標準」、「連貓也愛吸貓」、「看起來是重度成癮」、「這樣的話，只好一次吸兩隻XD」。（編輯：陳珮瑜）