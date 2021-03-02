主人連假在家睡懶覺！睜眼驚見狗狗「手饋大腿」不耐煩：飯飯咧？

你今天怎麼還不起床！每天大家都努力生活著，也許是為美好的未來打拼，也或許為今日生計而煩惱，在辛苦一週後，好不容易迎來228連假，工作日的疲憊終於得以好好放鬆，網友Bonnie Yeh即是如此，打算在這慵懶的假期好好睡個懶覺。而就在她沉浸於被窩的溫暖與夢鄉的甜蜜時，忽然大腿重重的，且感覺到下方有一道「不友善」的視線直射過來！

這隻笑容燦爛的狗狗叫做QB，是一歲兩個月的年輕女生。QB一開始其實先被其他家庭領養，但不知為何後來被退了回去，網友Bonnie Yeh在網上看到這個消息後，立刻起心動念將牠接回，給QB一個溫暖、快樂的家！QB個性膽小，卻像個蜜糖似的極愛撒嬌，常常做出許多讓Bonnie Yeh爆笑不止的舉動。

而這天是228連假的最後一日，葉小姐打算睡個懶覺，不料QB不同意這個計畫，先是跑上床咬掉溫暖的被子和蓬鬆的枕頭，看沒反應後又叼了許多玩具，但葉小姐鐵了心想在床上好好躺躺，QB見兩招全被擋下，只好躺在旁邊並將手「饋」在奴才大腿，動作霸氣地看著她，彷彿在說：「我就看你還能睡多久！」。

這架勢看起來宛如談判桌上大姐頭，讓人不禁想對牠喊：「大姊好！」。如此可愛的行為PO上社團後果真引起眾多網友迴響，大家回覆：「狗狗：還不起來準備肉肉啊？」、「姿勢100分！」、「奴才還不快去工作～回來記得帶牛排孝敬主子！」、「太霸氣了～」。（編輯：李惠婷）