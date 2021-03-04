不小心逛到「信義區全聯」！超浮誇擺設大開眼界：差別很大

▲有名自稱是鄉巴佬的女網友發文，表示日前誤闖了信義區全聯，豈料一進店裡，也讓她大開眼界。（示意圖，非該店／全聯福利中心提供）

知名連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市霸主之一。不過也因為區域不同，店家所銷售的商品也會做出些微的調整，對此，就有一名自稱是鄉巴佬的女網友發文，表示自己日前逛了「信義區全聯」，而映入眼簾的超浮誇擺設，也讓她大開眼界。

該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，她自稱是「城市鄉巴佬」，因為日前她不小心走進一家位在信義區的全聯，結果因為店內的商品陳架擺設與商品種類，實在和一般的店不一樣，似乎是因為該店位在寸土寸金的「信義區」，讓她不禁直呼「超浮誇」！

而從原PO所分享的照片可以看到，酒類區每樣商品都整齊排列好，且貨源相當充足；而國產馬鈴薯則用竹籃裝好，上頭還有一頂代表農夫的「斗笠」精心裝飾；至於像是飲料可口可樂、餅乾Pocky、OREO等，也都各自有專屬的專櫃；另外，像是星巴克的商品，甚至還有自己的「小招牌」，讓顧客一到走道內，就能清楚知道商品位置。

而該間全聯竟然還設有「爭鮮迴轉壽司」專櫃，雖然從原PO所分享的照片來看，商品已銷售一空，但如此浮誇的信義區全聯，也讓大批網友嘖嘖稱奇，「別人家的全聯，都不讓人失望」、「居然有爭鮮！！果然是信義區」、「城鄉差距令人嘆為觀止啊」、「跪了」、「推薦你去台北延吉街全聯，我那邊也是看到掉下巴，居然還有賣生魚」、「果然是信義區，設計感十足」、「像百貨公司的超市擺設」、「是真的差別很大」、「擺設超整齊…我家這邊的有點哩哩辣辣」。

不過，也有網友表示，「中和的旗艦店，也是長這樣」、「新展店的全聯好像大多是這樣設計，我家附近就有一家舊店搬新店，就是這種風格」、「這種店好像是全聯的概念店，全台店數有限，我猜主要是以店內坪數為主吧？店內光是可以掛上小的星巴克扛棒就很猛了」、「概念店的概念」、「你來台中文心旗艦店看看，你會覺得台北的只是雜貨店」、「天母的全聯更恐怖唷！還有生魚片跟烤雞腿便當呢」、「天母全聯有熟食區，還有生（熟）壽司便當、生魚片、豆漿豆皮小菜區呢」。（編輯：郭佩蓉）

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